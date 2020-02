No te pierdas estos festivales de música

Comparte











Para muchos turistas, la música es un motivo para viajar a diversos lugares, por ello, Almundo, la agencia multicanal que está cambiando la experiencia de viajes en México, enlistó los festivales más esperados para este 2020 y si eres de esos viajeros, no te pierdas ninguno de ellos.



En México

EDC México 2020

EDC México 2020 ya está a la vuelta, pues se celebra del 28 de febrero al 1 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aún puedes conseguir tus boletos y será todo un espectáculo. https://mexico.electricdaisycarnival.com/tickets/



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EDC México (@edc_mexico) el 18 de Feb de 2020 a las 6:09 PST

Vive Latino

Aún estás a tiempo para ser parte de la edición 21 del Vive Latino. Guns N`Roses, 31 minutos, Los Tucanes de Tijuana y muchas bandas más serán parte del encuentro. Se presentará en el Foro Sol, el 14 y 15 de marzo. https://www.vivelatino.com.mx



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive Latino (@vivelatino) el 14 de Feb de 2020 a las 3:00 PST

Pal Norte

Pal Norte, en Monterrey, es otro imperdible. Se presentará el 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora, y artistas como Tame Impala, The Strokes, Daddy Yankee, Foster the People, entre otros, son parte del evento. https://www.palnorte.com.mx



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tecate Pal Norte (@tecatepalnorte) el 6 de Nov de 2019 a las 9:19 PST

Vaivén

Vaivén, en jardines de México, es perfecto para quienes buscan Música Internacional y Arte. Contará con cuatro escenarios en los que destacarán DJ Snake, Foster The People y The Whitest Boy Alive. Se celebrará el 28 de marzo. https://festivalvaiven.com/index.php



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Vaivén (@festivalvaiven) el 1 de Dic de 2019 a las 3:30 PST

Ceremonia

Ceremonia llega por primera vez a México y se llevará a cabo en Campo Marte el 25 de abril. Incluye bandas internacionales como The Chemical Brothers, Thom York, FKA Twigs y Paloma Mami. https://festivalceremonia.com



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Ceremonia (@festivalceremonia) el 12 de Feb de 2020 a las 11:12 PST

Corona Capital realizará su edición 11 el 14 y 15 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En 2019 participaron artistas como Interpol o The Strokes, Keane, Bloc Party, Weezer, Franz Ferdinand y Billie Eilish, este año no dejarán de sorprendernos con sus increíbles participaciones. https://www.coronacapital.com.mx

Internacional

Ultra Music Festival

Ultra Music Festival se llevará a cabo en Miami del 20 al 22 de marzo. Participarán artistas como Kygo, Madeon, KSHMR, Loco Dice, Oliver Heldens, entre otros. https://ultramusicfestival.com



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ultra Music Festival (@ultra) el 18 de Feb de 2020 a las 11:45 PST

Coachella

Coachella 2020 es uno de los festivales de música independiente más esperados de este año. No te lo pierdas del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. https://bit.ly/2SCU29G



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coachella (@coachella) el 7 de Ene de 2020 a las 10:55 PST

EDC Las Vegas

EDC Las Vegas tendrá este año a personalidades como David Guetta, Above & Beyond, Alleso, Diplo, Tiesto Army Van Bureen hasta Carl Cox, Kölsch y Paul Van Dyk. Será del 15 al 17 de mayo. https://lasvegas.electricdaisycarnival.com



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Electric Daisy Carnival (@edc_lasvegas) el 18 de Feb de 2020 a las 12:00 PST

Primavera Sound

Primavera Sound, en Barcelona, celebra su vigésimo aniversario uniendo todo tipo de géneros, entre ellos Massive Attack, The National Young Thug, C. Tangana, The Strokes, Lana del Rey, Bad Bunny y muchos más. No te lo pierdas del 3 al 7 de junio. https://www.primaverasound.com/es



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primavera Sound (@primavera_sound) el 11 de Feb de 2020 a las 9:34 PST

Rock in Rio

Rock in Rio en Lisboa es conocido como “El festival más grande del mundo”. Ha contado con la presencia de Queen, Paul McCartney, Red Hot Chilli Peppers, Shakira, entre otros. Este año serán parte Camila Cabello, Foo Fighters, The Black Eyed Peas, The National, Post Malone, Anita y Liam Gallageher. Se celebra el 20, 21, 27 y 28 de junio. https://rockinriolisboa.sapo.pt



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rock in Rio (@rockinrio) el 19 de Feb de 2020 a las 1:06 PST

Madcool Festival

Madcool Festival, en Madrid, se realizará del 8 al 11 de julio con artistas como Taylor Swift, Twenty One Pilots, Placebo, Billie Eilish, The Killers, Kings of Leon, entre otros. https://bit.ly/37vkU0U



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mad Cool Festival (@madcoolfestival) el 10 de Ene de 2020 a las 3:19 PST

Tomorrowland

Tomorrowland es uno de los festivales más concurridos en el mundo. Se celebra en Bélgica, y este año será del 17 al 26 de julio. Te sorprenderá con escenarios espectaculares, además de una fusión musical de Calvin Harris, Travis Scott, Frank Ocean, Lana del Rey, Banda MS, etc. https://www.tomorrowland.com/global/



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomorrowland (@tomorrowland) el 6 de Feb de 2020 a las 7:56 PST

Lollapalooza

Lollapalooza, uno de los icónicos a nivel global, se celebrará en Chicago del 30 de julio al 2 de agosto. Quienes asistan podrán escuchar a artistas como Ariana Grande, Childish Gambo, Twenty one Pilots, The Strokes, Tame Impala, Flume, The Chainsmokers, J Balvin y muchos mas. https://www.lollapalooza.com



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por lollapalooza (@lollapalooza) el 5 de Feb de 2020 a las 8:38 PST

Burning Man

Burning Man, en Black Rock, es el evento en el desierto de Nevada más conocido del mundo. Cada año se dan cita cerca de 70 mil personas durante una semana; este año será del 30 de agosto al 7 de septiembre. Al finalizar el evento se realiza la famosa quema del hombre de madera, que llega a tener más de 12 m de altura. https://burningman.org/event/brc/



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Burning Man Project (@burningman) el 12 de Feb de 2020 a las 3:14 PST