Llega atracción de “The Secret Life of Pets” a Universal Studios Hollywood

Comparte











Si visitas Universal Studios Hollywood en la primavera de este año, no olvides disfrutar de la nueva atracción del parque, llamada The Secret Life of Pets: Off the Leash!, la cual conjunta personajes en vivo, dimensionales y animados para crear una experiencia inolvidable.

Este entretenimiento, basado en las películas The Secret Life of Pets y The Secret Life of Pets 2, busca responder esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida… “¿Qué hace realmente mi mascota cuando no estoy en casa?”.

Aquí, disfrutarás de una serie de novedades tecnológicas que combinan un sofisticado reconocimiento de rostro. Con esto, cada visitante será identificado como un cachorro callejero, viviendo una aventura única y nueva en cada recorrido.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universal Studios Hollywood (@unistudios) el 28 de Ene de 2020 a las 3:30 PST

The Secret Life of Pets: diversión garantizada

Además, a través de un novedoso mapeo de proyección te sentirás completamente transportado a la ciudad de Nueva York. Incluso, podrás recrear ese primer encuentro tan emotivo entre Katie y su amado Max cuando era un cachorrito.

The Secret Life of Pets: Off the Leash! se ubicará sobre la calle ‘Pets Place’ anteriormente conocida como ‘Baker Street’, y junto a las populares atracciones “Despicable Me Minion Mayhem” y “Super Silly Fun Land”. Con la instalación de fachadas completamente nuevas, la calle ‘Pets Place’ será como una auténtica calle de Nueva York, incluyendo la emblemática estación de metro.