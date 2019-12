Las Fiestas Navideñas no siempre son como las pintan

Comparte











Estamos a días de celebrar Navidad y Año Nuevo, celebraciones muy familiares en la mayoría de los países; pero te has preguntando ¿qué otras festividades que no son como las que conocemos ocurren alrededor del mundo? Yo sí, y es por eso que en esta ocasión te compartiré las celebraciones más extrañas alrededor de las fiestas navideñas.

Noruega

Este es de los países donde la Navidad es de las celebraciones más importantes pero también donde poseen una tradición bastante rara. Esta época para ellos era de brujas y espíritus malignos deambulando por ahí y con base en esto las escobas desaparecían de las casas. Se preguntarán ¿por qué? Pues se rumora que era debido a que las brujas las tomaban para volar y esparcir el mal, por lo que para solucionarlo los nórdicos decidieron esconder las escobas de las casas antes de irse a dormir y con esto evitar que el robo ocurriera y el mal los alcanzara. También algunos hombres salían a dar escopetazos al aire para ahuyentar a los espíritus malignos.

Yugoslavia

Otra festividad rara alrededor de esta fecha se da en Yugoslavia. Justamente dos semanas antes de Navidad los niños atan a sus madres a una silla y le cantan “Día de la madre, día de la madre, ¿qué darás para que te dejemos libre?” y no, no pasa como en México donde probablemente la mamá los amenazaría con la chancla. En este caso la mamá es liberada y da regalos a los niños por esta acción; y una semana antes de Navidad ocurre lo mismo con el padre. Este hecho se da ya que Santa Claus, Reyes Magos o el Niño Jesús no son los encargados de llevar los regalos a los niños sino los padres. ¿Qué opinan? Yo le hacía esto a mi mamá y seguramente me desheredaba jajaja.

Japón

Uno de mis países favoritos es Japón –como ya sabrán–, y su tradición no sé qué tan rara puedan decir qué es, ya que nadie esconde escobas o ata a los padres, y en su defecto, el estereotipo de velada navideña donde la familia se reúne a comer pavo o romeritos cambia totalmente por una velada de pollo frito de KFC. Así es, esta cadena de comida rápida tiene su mejor etapa de venta en estos días, ya que gracias a un buen producto de la mercadotecnia se creó el Kurisumasu ni wa kentakkii o “Kentucky for Christmas”, donde los nipones, aunque no celebran Navidad de la misma forma que los occidentales, sí tienen que reunirse con familiares y amigos para disfrutar el menú especial de pollo frito del Coronel Sanders.

Ucrania

¡Vámonos a Ucrania! Aquí seguramente no le tienen miedo a las arañas. En esta época, cuenta la leyenda, que una mujer viuda no tenía cómo decorar su árbol pues era muy pobre, pero una araña que estaba en su árbol decidió ayudarla y hacer telarañas alrededor como forma de decoración. Al día siguiente, las telarañas se volvieron de plata y oro, lo que le dio prosperidad a la familia de esta viuda. Es por eso que hoy en día los ucranianos acostumbran esconder en sus árboles arañas y telarañas ya que aquel que las encuentre gozará de buena suerte.

Austria

La mayoría de estas tradiciones tienen algo de terror en ellas pero si de miedo se trata ¿han oído hablar de Krampus? Si Papá Noel es el bueno en esta historia, este demonio sería lo contrario a Santa y le ayuda a detectar a los niños traviesos. Mitad cabra mitad demonio, este personaje es el encargado de causar temor en los pequeños que se han portado mal. Según las tradiciones en Austria, los jóvenes y algunos adultos se disfrazan de este personaje y salen a las calles a atemorizar a los chiquitos en lo que se conoce como el Krampusnacht o “Noche de Krampus” el 5 de diciembre.

Islandia

En Islandia, uno de los países donde más se cree en seres mágicos, tienen una tradición que en lo personal me parece muy divertida. En la época navideña se aparecen los 13 Jolásveinar islandeses o Yule Lads, que son los 13 hijos trolls de Grýla y Leppalúdi, quienes a partir del 12 de diciembre hasta el 25 comienzan a llegar uno por día y dejan regalos a los niños que se portan bien, o patatas podridas si se han portado mal. El día 26 se empiezan a marchar uno a uno de acuerdo al orden en que llegaron. ¡Suena divertidísimo!

República Checa

Para las chicas que quieren saber si se casarán el próximo año, esta tradición de la República Checa es lo que estaban esperando. Durante la Noche Buena las mujeres salen de la casa, se quitan un zapato y dándole la espalda a la puerta lo lanzan por encima del hombro derecho; si cae con la punta hacia la puerta, ¡Felicidades, te casas el próximo año! Pero si no pasa así, a seguir esperando.

Alemania

Una de mis favoritas y de las que más me intrigan por el proceso y significado está en Alemania. Ahí juegan el Bleigießen en fin de año. Este kit que puedes comprar contiene figuritas de plomo y una cuchara, este juego adivinatorio consiste en elegir una de las figuras, fundirla en la cuchara y una vez que esté líquida se arroja a un vaso con agua, cuando el plomo se endurece tomará una forma específica que te dirá cuál es tu futuro de acuerdo a las instrucciones del juego.

¿Qué les parecieron estas tradiciones de diferentes países? Creo que es importante conocer lo que la gente hace alrededor del mundo no sólo por cultura sino también porque nos habla mucho de lo que esa gente cree y de dónde vienen sus ideologías. Sin duda alguna, las Fiestas Navideñas no siempre son como las pintan.



