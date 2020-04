¿La cuarentena puede ser excusa para dejar de ser creativo?

Comparte











Según Irvin Lippman, director Ejecutivo del Museo de Arte de Boca Ratón, no. “El arte, la cultura y la creatividad siempre han marcado la diferencia de manera poderosa, especialmente en tiempos difíciles”, añadió, presentando una serie de actividades virtuales con las cuales podrás seguir disfrutando de obras artísticas desde tu hogar.



Por ejemplo, Eye to I: Self Portraits from the National Portrait Gallery es una exposición que recopila autorretratos y ofrece una comparativa con las inconfundibles selfies. El Museo de Arte de Boca Ratón busca hacerte reflexionar sobre la individualidad y la autoconsciencia de cada foto o pintura, la cual toma un concepto diferente cuando es subida a redes sociales. La meta es comparar estas fotos con autorretratos ejecutados en el pasado por reconocidos artistas.

Eye to I: Self Portraits from the National Portrait Gallery

“Los artistas hicieron un efecto espejo duradero de sí mismos, creando un arte muy personal que atrae al espectador”, agregó Lippman. Puedes mirar un preview de la exposición aquí.

Sin bien el museo se encuentra cerrado, prometió que seguirá aportando a la comunidad. Por ejemplo, a través de su página web ofrece diversas actividades virtuales gratuitas para todas las edades, incluida Keep Kids Smart with ART que tendrá como objetivo ayudar a los padres e hijos en sus tareas escolares.

El Museo de Arte de Boca Ratón sugiere mantenerse pendiente también de su Facebook para así disfrutar de videos, recomendaciones, actividades para los más pequeños del hogar y clases online con expertos.

Las personas mayores también pueden participar en estos talleres de entretenimiento que sin duda les ayudará a pasar de mejor forma la cuarentena.