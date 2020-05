Hoy, Día de Star Wars… ¡Que la Fuerza te acompañé!

Comparte











Que la Fuerza te acompañe ¡desde tu sofá!… y celebra el día de Star Wars, si realmente eres un fanático de esta saga.

Antes déjanos contarte, sólo como breviario cultural que los orígenes de la popular efeméride nada tienen que ver con cuestiones galácticas, y pueden sorprender a más de un fan. El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (”Que el cuatro esté contigo, felicitaciones”), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la franquicia ideada por George Lucas, “May the force be with you” (”Que la fuerza te acompañe”). En la felicitación publicada, reemplazaban la palabra “force” por “fourth” o “cuarto”, aludiendo a la fecha. Y así se dejo este día para la conmemoración de Star Wars.

Aquí, te compartimos una variedad de actividades traídas desde una galaxia muy, muy lejana para que disfrutes ¡a lo grande!

Increíbles magnetos

Si lo tuyo son las manualidades, ¿qué te parece un imán de The Mandalorian? ¡Es una belleza! Podrías ponerlo en tu refrigerador, quizás. Te dejamos el paso a paso aquí.

Bebida de otro mundo

¡Viaja a Tatooine con esta bebida! Prepara este delicioso pudín de leche azul con la receta favorita del desértico planeta.

Lectura intergaláctica

Si estás buscando un nuevo libro para pasar estos días, hasta el 8 de mayo podrás descargar una copia gratis del e-book Queen’s Shadow de E.K. Johnston. Situado entre Star Wars: The Phantom Menace y Star Wars: Attack of the Clones, descubre qué paso con Padmé Amidala cuando renunció a su rol como Reina de Naboo en su lucha por un puesto en el Senado Galáctico.

Pinturas salvajes

¡Nada como crear desde cero! Con este tutorial traerás a la vida a Chewie o los Porg. Aprende a pintarlos en una roca siguiendo estos pasos.