Fantasía vuelta realidad en Rise of the Resistance de Star Wars: Galaxy’s Edge

Orlando, Florida.- INVERTOUR viajó a una galaxia muy muy muy lejana… específicamente al planeta Batuu para unirse a la Resistencia y encontrarse con la general Organa en una base secreta en la nueva atracción de Star Wars: Galaxy’s Edge, Rise of the Resistance, inaugurada el pasado 5 de diciembre en Orlando y el 17 de enero en Disneyland Park, California.

Desde el momento en el que te adentras en la zona de Star Wars en Disney’s Hollywood Studios te transportas por completo al planeta en el borde exterior de la galaxia. Los sonidos, colores, sabores y hasta olores generan una experiencia totalmente inmersiva en esta tierra de más de 56 mil m2, que abrió sus puertas en 2019.

Los visitantes se convierten en héroes de la Resistencia durante una batalla galáctica que se disputa contra la temible Primera Orden. En esta nueva atracción, serás reclutado para viajar a un lugar secreto y unirte a los rebeldes, recorrerás caminos con paredes de piedra que te llevarán a la base.

Después de seguir este sendero, encontrarás una improvisada sala de reuniones donde el droide BB-8 dará la bienvenida a los nuevos reclutas acompañado de un holograma de Rey, quienes te compartirán el plan para reunirte con la general Organa en una ubicación fuera del planeta pero tratando de evitar, también, que laPrimera Orden se entere.

Inmediatamente abordarás una Nave de Transporte Intersistema, el viaje en ella es una maravilla, la experiencia que ofrece este juego te invita a creer que de verdad estás viajando en el espacio, acompañado de Poe Dameron a través de las cámaras del vehículo.

Antes de hacer el salto a la velocidad de la luz, la nave es capturada por el Destructor Estelar y uno de los momentos más impresionantes del juego es cuando te encuentras con alrededor de 50 imponentes stormtroopers que están formados recibiéndote al abrir las puertas de la bahía del hangar, sin duda un momento que te pone la piel de gallina, seas o no fan de esta saga.

Una vez que eres capturado, te encuentras cara a cara con el terrible Kylo Ren, hasta que recibes ayuda para escapar en un pequeño transporte de la flota con otras siete personas. Mientras huyes, puedes disfrutar escenarios impresionantes que te hacen sentir parte del mundo de Star Wars, en un enorme hangar te encontrarás con AT-AT walkers que te dispararán al igual que los stormtroopers tratando de evitar que escapes, pero Finn te ayudará a continuar tu aventura.

Rise of the Resistance es una de las atracciones más ambiciosas, inolvidables y tecnológicamente avanzadas creadas en los parques Disney. Los artistas de Walt Disney Imagineering trabajaron de la mano de Lucasfilm para desarrollar la narrativa de dicha atracción, asegurándose que los personajes e historias fueran integrados de la mejor forma.

El vehículo de escape es una de las novedades en Rise of the Resistance, sin rieles o llantas, pareciera que va flotando por todo el recorrido donde cada visitante tiene un papel importante que jugar.

Personajes de la trilogía actual interpretados por Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, entre otros, son parte de esta aventura, apareciendo en diferentes momentos de la atracción; además, varias escenas fueron grabadas al mismo tiempo que estaban en producción “Star Wars: The Last Jedi” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Uno de los objetivos principales era hacer que el visitante se sintiera parte del universo de esta icónica saga y no simplemente fuera un espectador sino un actor importante, y déjenme decirles que lo logran maravillosamente en un recorrido de alrededor de 20 minutos.

Te sientes elegido, capturado, perseguido y finalmente rescatado; un mar de emociones te llenan y sólo quieres disfrutar la atracción una y otra vez. Al final, les con eso que como niños chiquitos aplaudimos maravillados por lo que acabábamos de vivir porque, sin duda, es una obra maestra de Disney que vale mucho la pena disfrutar.

Carolina Montero, representante de Disney Parks & Resorts en México, junto a Idalis Mercado, gerente de Relaciones Públicas de Walt Disney World Resort, fueron nuestras anfitrionas durante este viaje al lugar más feliz de la tierra que también englobó una visita a Epcot para conocer más de las próximas atracciones como Beauty and the Beast Sing-Along o Remy’s Ratatouille Adventure, las cuales abren próximamente este año.