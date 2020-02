El felino de la suerte

Comparte











Una de las cosas que más me gustan son los gatos. Aunque es raro porque el animal en sí me da miedo y huyo cuando veo uno, pero, los dibujos de este felino en lo que sea: calcetines, libretas, figuras decorativas, caricaturas, taza y más, esos me encantan, no se por qué. Les digo, es raro pero así soy.

Seguramente conocen o han visto la figura de un gato blanco sentado y moviendo una de sus patitas, es un símbolo asiático famoso e importante porque se dice que brinda éxito. ¿Ya saben a cuál me refiero?

Con esta idea como base, en esta ocasión les compartiré uno de mis lugares favoritos en todo el mundo que reúne a Japón y gatos. Se trata del Templo Gōtoku-ji en el distrito de Setagaya en Tokio. El lugar donde se rumora nació la famosa figura de maneki-neko.

Hay muchas historias sobre el origen de este gato blanco pero la más conocida cuenta que un monje pobre vivía con su gata de nombre Tama en un pequeño templo en Tokio. Un señor feudal llamado Nakaota li iba de cacería cerca de este templo. De pronto se soltó una fuerte lluvia, la tormenta no cesaba por lo que decidió buscar refugio debajo de un enorme árbol. Mientras estaba ahí, a lo lejos, distinguió a Tama, que levantaba su patita y la movía como si le pidiera que se acercara hacia donde ella se

encontraba, la puerta del templo.

Con gran curiosidad, el feudal decidió moverse hacia donde estaba el felino para verlo mejor, para su sorpresa cuando él se alejó un rayo cayó en el árbol donde había estado minutos antes. El señor pensó que la gata le salvó la vida y le había traído fortuna al no morir y como una forma de agradecimiento, hizo donaciones para el templo, lo reparó y lo hizo más grande nombrándolo en 1697 como el templo Gotoku.

Cuando el minino murió, se le hizo una estatua como reconocimiento, misma que se dice es la primera figura de maneki-neko. Desde ese momento la gente empezó a llevar figuras de gatos cuando sus deseos se cumplían, por lo que hoy en día se pueden encontrar millones de figuras de este simpático gatito que representan los sueños o anhelos cumplidos por este personaje.



Ver esta publicación en Instagram 願い事が叶った分だけ猫が居る🐈🐈🐈 #豪徳寺 #お誕生日ツアー Una publicación compartida por 佐藤めぐみ Megumi Sato (@meguuuuusuke) el 7 de Dic de 2019 a las 10:06 PST

Muchos creen que es un gato de origen chino pero en realidad es japonés y así como esta historia hay muchas más basadas en dichos populares o cuentos, pero esta es la más famosa, ya que los gatos se pueden encontrar en ese templo en Tokio.

Hoy en día podemos ver las figuras de maneki-neko en cualquier negocio asiático, sobre todo chino o japonés, a la entrada o cerca de la caja y los hay en diferentes tamaños y hasta colores. Se rumora que la elección del tono depende de lo que quieras atraer, ya sea salud, amor, éxito, etcétera. Estáticos o moviendo su manita son utilizados en libretas, ropa, joyería, bolsas o llaveros, sin duda todo un símbolo de Japón el felino de la suerte.