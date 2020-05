Disfruta una tarde de cine al estilo Chicago

Comparte











Aunque en este momento no es posible viajar a la ciudad de los vientos, sí podemos imaginar que estamos ahí mientras disfrutamos algunas de las mejores películas o documentales filmados en Chicago.

Documentales

The Last Dance es una serie documental de ámbito deportivo, centrada en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls de la NBA. Es una miniserie, de 10 capítulos, que podrán encontrar en la plataforma Netflix. Otra opción es Michelle Obama Becoming, que como su nombre lo dice, habla sobre la ex primera dama de EE.UU.

Películas

Muchas son las grabaciones que se han realizado en este destino debido a sus múltiples encantos. Ya sea que las tengas en casa, las encuentres en alguna plataforma o la rentes, te recomendamos: Un Experto en Diversiones (Ferris Bueller’s Day Off), La Boda de Mi Mejor Amigo (My Best Friend’s Wedding, El Caballero de la Noche (The Dark Knight), Mi Pobre Angelito (Home Alone) y Los Intocables (The Untouchables).

Pero esto no es todo. La experiencia completa la obtendrás al preparar tus propias palomitas con la receta del chef de Chicago, Donny Farrell, de Quality Crab & Oyster Bah.

MISO CARAMEL POPCORN

Ingredientes:

1 bolsa de palomitas de maíz para microondas

400 gramos de azúcar

100 gramos de agua

250 gramos de crema espesa

100 gramos de miso* blanco

50 gramos de miso rojo

*El miso es una pasta elaborada con semillas de soya fermentadas con sal marina. El proceso de fermentación se activa con el hongo koji (Aspergillus Orizae), que interviene en la elaboración de muchos alimentos propios de la cocina japonesa.

Preparación:

Hacer las palomitas de maíz en el microondas. Dejar a un lado. En una olla pequeña agrega el azúcar y el agua, revuelve para diluir el azúcar. Una vez que el líquido esté hirviendo, NO LO REVUELVAS. Si se revuelve el caramelo mientras hierve, el caramelo se cristalizará y no se hará cremoso. Deja que el agua se evapore y que el azúcar se caramelice hasta obtener un buen color ámbar dorado. Apaga el fuego. Mezcla la mantequilla, ten cuidado pues el caramelo estará CALIENTE y creará vapor cuando se agregue el líquido. Agrega a la crema, el miso y mezcla para incorporar. Mientras aún esté caliente la mezcla, agrega a las palomitas de maíz hasta cubrirlas. ¡Disfruta!