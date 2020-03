Disfruta de la magia de Anaheim con Travel Impressions

Comparte











Travel Impressions, representado por su gerente de Marketing, Francisco Bravo, compartió información clave con agentes de viajes sobre las increíbles actividades que se pueden hacer en Anaheim, California, un destino lleno de magia y diversión, en conjunto con Pepe Ávila, director sénior de Desarrollo Turístico en Visit Anaheim.

Jorge Martínez, especialista de Marketing, Hotelería Internacional y otros servicios de esta mayorista, recordó que los agentes pueden hacer reservas en más de 150 mil hoteles internacionales, hasta el 30 de abril de este año, obteniendo una bonificación de $100 pesos en su monedero Book2win. Además, ofrecen hasta seis meses sin intereses durante todo el año con tarjetas American Express, así como tres meses con otras tarjetas participantes.

Por su parte, Ávila presentó a los personajes que encarnan las diversas atracciones de Anaheim, como Pho Fan Girl (gastronomía), Captain Brewbeard (cervecerías), The Libation Sensation (experiencias culinarias), La Señorita de Center City (transporte), etc. Esto se hizo como una forma de rendir tributo a los diferentes servicios que otorga esta ciudad californiana, misma que cuenta con tres elementos a destacar: ubicación, valor y variedad. Recomendó entrar a este link para aprender más y obtener capacitaciones online.

También estaba presente Dani Madrid, gerente de Desarrollo de Negocios de Universal Parks and Resorts, que confirmó la inauguración de The Secret Life of Pets: Off the Leash!, basado en la película La vida secreta de tus mascotas, en la primavera de este año. Prepárate para convertirte en un adorable cachorro que vivirá una aventura mientras buscas ser adoptado.

Durante su presentación, Elena Outlan de Disneyland Resort habló de los dos parques que componen al Lugar más feliz del mundo, es decir, Disneyland Park y Disney’s California Adventure Park, ofreciendo más de 80 atracciones, tres hoteles y el popular Downtown Disney District. Recomendó disfrutar Star Tours – The Adventures Continue, Fantasy Faire, Indiana Jones Adventure, Big Thunder Mountain, Splash Mountain, Pirates of the Caribbean, Peter Pan’s Flight y It’s a small world.

Aquí estaban presentes también representantes de hoteles, como Richard Espinoza, director de Ventas y Marketing de Petersen Properties; Julie Gomez, gerente de Ventas de Desert Palms; Marc Timanus de Castle Inn & Suites, entre otras personalidades.