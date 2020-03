Desde casa goza Broadway online

Comparte











Si te gusta el teatro, esta es tu oportunidad de disfrutar de los musicales de Broadway desde la comodidad de tu casa, y lo mejor: gratis, aunque, por tiempo limitado. Toma nota.

Se trata del servicio de transmisión BroadwayHD, el cual nació en 2015 y se convirtió en una opción popular para que la gente vea sus shows favoritos sin tener que estar presencialmente.

Lo emocionante es que las cámaras de alta definición (HD) capturan la emoción de una actuación de Broadway frente a una audiencia y ofrecen los mejores ángulos, calidad de video y de audio directamente a la comodidad de tu sala de estar.

Consta de un catálogo de más de 270 espectáculos, incluyendo “Gypsy”, “Peter Pan”, “Romeo and Juliet”, “Putting It Together”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Cats”, “Kinky Boots”, “Phantom Of The Opera”, “Joseph and the Technicolor Dreamcoat”, “Alice’s Adventures in Wonderland”, “Swan Lake” y más.

Si bien el precio es de solo $ 8.99 dólares por mes, o $99.99 por año, debido al COVID-19, la compañía introdujo una prueba gratuita de siete días. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí: https://www.broadwayhd.com y seguir las indicaciones para disfrutar de estos increíbles espectáculos. Hay para todas las edades.