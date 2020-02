Descubre Los Ángeles con Travel Impressions

Comparte











Travel Impressions, representado por su gerente de Marketing, Francisco Bravo, y Mariella Carmona, directora regional para México y Latinoamérica de Los Angeles Tourism & Convention Board, expusieron ante agentes de viajes las maravillosas actividades que se pueden realizar en este cosmopolita destino californiano.

Jorge Martínez, especialista de Marketing, Hotelería Internacional y otros servicios de esta mayorista, recordó que ofrecen hasta seis meses sin intereses durante todo el año con tarjetas American Express, así como tres meses con otras tarjetas participantes, ambas promociones a cualquier destino, incluyendo, claro, Los Ángeles. Además, quienes tengan Book 2 Win y reserven en hoteles internacionales se les bonificarán $100 pesos.

Añadieron que también comenzarán una fuerte campaña con Los Ángeles, con lo cual contarán con nuevos planes del destino, itinerarios, beneficios al reservar con ellos, y mucho más.

Los Ángeles, destino vibrante

Por su parte, Carmona señaló que visitar esta ciudad conlleva encontrarse de frente con el mundo de las estrellas y el glamour, ya que una visita a Hollywood es obligatoria. Además, aquí se ofrecen servicios exclusivos para disfrutar al 100 % el destino.

También se encontraba César Ortega, coordinador en nuestro país de Desarrollo de Negocios de Universal Parks & Resorts, quien habló sobre algunas novedades que tendría el parque ubicado en California para este año, como la inauguración para el 27 de marzo de este año de “The Secret Life of Pets: Off the Lash”.

Afirmó que aunque algunas personas crean que Universal Orlando Resort es más grande, es en Universal Studios Hollywood el lugar donde muchas atracciones son develadas antes que en ningún otro lugar. Además, destacó que aquí se pueden hacer tours por diversos estudios de grabación, otorgando una experiencia única.

Durante su intervención, Ruby Arredondo Carrazco, gerente de Cuenta para Trade de Warner Bros. Studio Tour Hollywood, invitó a recordar a los viajeros que aquí podrán recorrer escenarios e indumentaria utilizados en producciones como Batman, The Big Bang Theory, Casablanca, Pretty Little Liars, La La land, Friends, Ellen, etc.

Para ir a Los Ángeles, Aeroméxico y Delta ofrece vuelos diarios desde Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.