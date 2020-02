Dani Madrid comparte novedades de Universal Parks and Resorts en divertida dinámica

Comparte











Dani Madrid, gerente de Desarrollo de Negocios de Universal Parks and Resorts, ofreció un divertido desayuno a tour operadores y representantes de la industria turística en México para compartir algunas de las novedades de ambos complejos de Universal para este año.

En Universal Orlando Resort

Del 1 de febrero al 2 de abril se llevará acabo Universal’s Mardi Gras celebrando su 25 aniversario. Durante 16 noches selectas, los visitantes podrán disfrutar las presentaciones de TLC, Luis Fonsi, Diana Ross, Earth Wind and Fire y muchos más. También habrá un desfile con el tema Treasures of the Deep con carrozas inspiradas en criaturas míticas del océano.

Halloween Horror Nights cumple 30 años, durante 40 noches desde el 10 de septiembre al 1 de noviembre los visitantes podrán experimentar el terror de sus casas y pasillos embrujados.

Inspirados en la saga de Jason Bourne esta primavera debutará The Bourne Stuntacular con actores en vivo, alta tecnología y una pantalla LED donde acompañarás al protagonista a recorrer al mundo mientras es perseguido, ¡te sentirás como en las películas!

Y en cuanto a hospedaje, Endless Summer Resort–Dockside Inn and Suites abrirá este 17 de marzo. Perteneciente a la categoría Value este hotel ofrece 2 mil 50 habitaciones e instalaciones donde los huéspedes se relajarán por completo como si estuvieran en la playa.

En Universal Studios Hollywood

Tras el éxito de la película La vida secreta de tus mascotas, en la primavera de este año podrás disfrutar la nueva atracción The Secret Life of Pets: Off the Leash!, una experiencia inmersiva donde los visitantes se volverán cachorros que vivirán una aventura mientras buscan ser adoptados. Con personajes en vivo y mapeo de proyección se volverá una de tus aventuras favoritas.

The Garland hotel es una de las opciones para disfrutar un hospedaje en el corazón de Los Ángeles. Manny Garcia, director de Ventas de The Garland, compartió las bondades que ofrece este oasis urbano.

Asimismo, se contó con la participación de David de Alba, responsable de OTA’s de Volaris, quien compartió las ventajas que brinda la aerolínea para los pasajeros.