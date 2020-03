Chef ayuda preparando exquisitos platillos en el desembarco del Grand Princess

No cabe duda que si bien el COVID-19 es una enfermedad que ha puesto en problemas a la población mundial, también ha permitido mostrar lo más noble de las personas. El chef José Andrés se encargó de preparar deliciosos alimentos para los pasajeros del Grand Princess, quienes desembarcaron paulatinamente en el puerto de Oakland, California.

People of America! Reporting from Oakland at the #GrandPrincess. Soon we will finish here, so @WCKitchen is now preparing a national response…This crisis is going to take all of us doing our part…but I know that together we can make sure food is not an issue! #ChefsForAmerica pic.twitter.com/I7hJ8iyvxa

— José Andrés (@chefjoseandres) March 13, 2020