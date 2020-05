Biboriana Mayo 2020

Comparte











#ElVirusCaprichoso

Tristemente ha parado de cabeza al mundo siendo letal. Ha obligado a que todos nos calmemos y no queda otra más que esperar y movernos a un ritmo más lento…

Será muy duro recomenzar, reactivar, pero seguro que lo haremos…

#RegresaremosConMásFuerza

Veremos indudablemente muchas empresas resurgir desde una nueva y diferente realidad, con una perspectiva distinta… En efecto, como bien sabemos, el turismo ha logrado resistir las embestidas de diferentes etapas desastrosas… Es una industria apaleada pero con gente fuerte, tenaz y de gran lucha en uno de los sectores más bonitos, satisfactorios y afortunados.

#TecnologíaUnGranAliado

Esta herramienta se convirtió en un gran amigo de todos. Se aceleró la digitalización enormemente. Y gracias a esta, el mundo logró mantenerse conectado y con gran éxito en home office.

Me agradaron mucho las iniciativas de la mayoría de compañías que a través de sus plataformas han hecho varias actividades como seminarios, capacitaciones y diversas enseñanzas para hacer que sus marcas, sus programas de turismo y sus promociones sigan vivos.

Algunas asociaciones y operadores no han parado con pláticas y cursos, tratando de seguir con vida y mantener actualizado a nuestro trade que en estos tiempos necesita de mucho, mucho apoyo.

#UnaVacunaPorFavor

Esto no terminará del todo hasta que no se encuentre una vacuna para el coronavirus… Países súper desarrollados están trabajando arduamente en ello. En efecto, la búsqueda de una inmunización ha cobrado una intensidad nunca antes vista en investigaciones médicas. Por ejemplo, el Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica anunció la creación de un anticuerpo para el coronavirus, preparándose el registro de la patente… Dios, ojalá

#LaBuenaNoticia

Y que es una esperanza, luz al final del túnel… es que muchos países han logrado abrir sus puertas como España, Francia e Israel, y algunas ciudades de los Estados Unidos. Desde luego, a un ritmo lento y sostenido porque como si esto no fuera poco, se ha notado un rebrote de este recondenado virus en China y Corea del Sur, aunque al cierre de esta edición, China había logrado cero decesos en tres semanas. La única infección registrada se consideró como importada, mientras que al 3 de mayo, las autoridades médicas informaron que ya no existían registros de casos locales…

#MedidasImpecables

Y precisas son necesarias para un regreso paulatino a nuestras actividades normales. China se ha reintegrado con protocolos de higiene realmente impecables. De por sí, es un país que nos gana en tecnología, en seguridad, en ¡todo! Para empezar, los niños son perfectamente protegidos al ingresar a sus colegios, sus bancas de escuela ya poseen cubículos individuales donde no tienen ningún tipo de contacto con otros. Además, todos los chinos deben presentar para entrar a transportes, sitios turísticos y a sus oficinas, su QR (que usan todos dentro de sus teléfonos inteligentes) donde debe estar actualizado su «código de salud personal», que se puede solicitar a través del WeChat, la famosa aplicación local de China. Y desde luego, no se permite el acceso a personas con temperatura corporal superior a 37.3ºC o que muestra síntomas de tos o problemas para respirar. Todos los chinos, en todos los lugares, usan cubrebocas y guantes durante el tiempo que anden en la calle y son profundamente respetuosos de las distancias y de los protocolos. Definitivamente justo así es cómo debemos de aprender a vivir ya.

#IncrementoEnConfinamiento

De divorcios y de separaciones. Está altamente comprobado que esto de vivir en confinamiento hará que lleguen muchos bebés nuevos, y algunos matrimonios tronarán… Suena raro, pero en algunos casos será cierto…

#ElProtagonismoEnFaceAumentó

Sí, la cuarentena afectó a muchos. Hay quienes de plano nos hacen favor -por si estábamos con el pendiente- de contar su vida y milagros en confinamiento. No está mal hacerlo, pero de vez en vez y hasta cierto límite. Pero ahora, el protagonismo y la presunción alcanzó una nueva dimensión en Facebook. ¡Se desataron! Algunos hasta perdieron el glamour y el estilo. La privacidad y la intimidad, que es tan imprescindible mantenerlos al margen, reitero en algunos, ya no tiene cabida. Lo importante es el “ser y estar”, y lograr ese like o ese comentario de aprobación y hasta de adulación. ¿Será que es tan solitaria la vida de algunos que la tienen que exhibir? Mmmh, un caso para la araña…

#ComprasPorVenganza

Sí, eso haremos cuando todo vuelva a la normalidad igual que en China, en donde en los primeros días de que se abrieron centros comerciales y negocios, la gente abarrotó, sí, así como lo leen, abarrotó los establecimientos y boutiques. Recuerden que los chinos gastan una buena lana en adquirir marcas de lujo.

Pues bien, en la reapertura de Hermès en la bella ciudad de Guangzhou, por ejemplo, las ventas alcanzaron un total de $2.7 millones de dólares el pasado fin de semana, justo cuando empezaron a levantar el confinamiento y las largas filas eran caóticas para entrar.

De hecho, muchos medios asiáticos aseguraron que podría tratarse del fenómeno conocido como: “compras por venganza”, que se aplicó en los años 80, cuando los chinos se dedicaban a comprar artículos de súper lujo que antes estaban prohibidos en su país. Hoy, este término que a mí me parece encantador, ja ja ja, está cobrando real importancia en las redes sociales de Asia. Lo definen como “la ansiedad de tratarse bien y de consentirse después de haber estado en confinamiento por muchos meses”… No, buenooo, cuando todo esto pase… ¡Ya me vi, ya me vi!

#UnidosTodosPorNuestraPasión ¡El Turismo!

#SeguimosDePie

#YaQueremosRegresar