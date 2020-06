Biboriana Junio 2020

Comparte











#UnGranGuerrero

Es sin duda el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, pues a pesar de que le tocó un año muy difícil para presidir esta agrupación, nada más no ha parado de luchar y trabajar a favor del gremio tan golpeado por la pandemia… Y ahora para fortalecer más a esta cúpula del sector privado, formó siete vicepresidencias dentro de su Comité Ejecutivo.

En estas, encontramos a renombrados y experimentados personajes como Alejandro Zozaya, de Apple Leisure Group, y Juan Ignacio Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, sólo por mencionar a algunos.

Este grupo lo creó Arsuaga para lograr una táctica que refuerce más los trabajos de la agrupación, ahora que se estará reactivando nuestra industria, la más afectada por el COVID-19, que ha ocasionado que el consumo turístico sufra un gran déficit de $1.6 billones de pesos y la pérdida de más de 1 millón de empleos… Ufff, ¡qué fuerte! Pero bien por el CNET…

#AúnEnTiemposDeCrisis

Él logró conquistar una nueva cuenta. Me refiero a Alex Pace, CEO de Global Marketing & Sales, quien fue nombrado el representante para las Américas de Quito, capital de Ecuador. Y, después de que esto pase, será el encargado de manejar y promover todos los atractivos de este bello destino sudamericano. ¡Wow! Así se hace, maestro!!!

#WoHuiXiangToMen!

Que en mandarín quiere decir: Los voy a extrañar. (我会想他们).

Y sí, sin duda extrañaremos a esos chinos encantadores que vinieron a México hace tres años y lograron levantar a China Southern Airlines, la mejor aerolínea asiática de todos los tiempos.

Ahora, esta eficiente línea aérea dejó de volar a México, desde el pasado 29 de marzo, debido a ajustes de operaciones… Cuando llegó a nuestro país, China Southern hizo historia y se convirtió rápidamente en una de las aerolíneas favoritas de los mexicanos para viajar al gigante asiático, por la maravilla de disfrutar de la experiencia oriental.

Wu Yingjun, quien fungía como director general de la misma, y An Ran, director de Aeropuerto de la Ciudad de México, regresan a casa en Beijing para tomar otros altos puestos en el hub de China Southern, en este espectacular país. Ambos son gentiles y profesionales… Nunca, nunca olvidaremos aquella noche de premiación, en la cual Wu cantó el pegajoso ritmo Gangnam Style, apareciendo en escena con Diego Jiang vestidos como el cantante PSY. Wu, con una impactante buena voz, entonando esta canción en ¡coreano! y Diego, con gran ritmo, bailando este afamado estilo… Tipazos. Hasta pronto, Wu y An…

#ElChinoMásQueridoDeMéxico

¡No se va! Esa es la buena noticia. El grandioso Diego Jiang se quedará a cargo de la oficina en México; él seguirá gestionando venta de vuelos de las aerolíneas aliadas que salen del país conectando con China Southern vía EE.UU. y Canadá, y venta de Centro y Sudamérica.

Recordemos que con más de 850 aeronaves, China Southern es la tercera aerolínea más grande del mundo. Contando con más operaciones que ninguna otra en el gran y tecnológico Aeropuerto de Daxing, en Beijing… Qué alivio, Diego…

#YComoAquíLoPronostiqué

En nuestra columna de abril… Víctor Cervantes regresó al fascinante mundo del turismo. Sí, más tardó en irse de Leisure Life que en abrir la empresa Mundo Cruceros y Viajes, una operadora que trae toda la experiencia que Víctor posee de más de 15 años. Desde luego, la pandemia no fue ningún obstáculo para que se lanzara al ruedo y se rodeó, desde luego, de un equipo de profesionales… Le deseamos toda la suerte del mundo. Felicidades.

#LocaDeContenta

Se encuentra Magda Bermea, no sólo por regresar a PR Central y trabajar al lado de su partner de toda la vida, como lo es Jorge Morfín, sino porque anda fascinada con su adorada nieta, de la que no quiere separarse ni un segundo. Y este confinamiento le ha ayudado a no hacerlo. Y claro, Olivia es toda una poesía, que a punto de cumplir un año, ya camina y hace cada gracia. Yo quiero una igual, por favor!!! Ternuritaaaa.

#PaísSinLey

En efecto. Este país, tristemente, se ha convertido en un destino donde la ley no funciona y nunca aparece… No hay un verdadero líder. Tal ha sido el caso de las pasadas manifestaciones, donde grupos de vándalos hicieron de las suyas con un descaro total… Agredieron, rompieron, destrozaron y saquearon sin justificación alguna; y nadie, absolutamente nadie de las autoridades hicieron nada… Y como a muchos, hoy le tocó a las oficinas de Juliá Tours sufrir estos agravios injustificados. Al pasar por la calle de Tíber, destrozaron su sede. Afortunadamente –me dijo Oriol Riera, director general–, no se robaron nada, aunque sí la invadieron, pero las dejaron… que para qué les cuento!!! Ya basta. Esto no se vale. Pero insisto, aquí ya no hay autoridad. Gracias, chairos, por votar por esos incompetentes. ¡Una más! ¿Hasta cuándo?…

#AgenciasDeViajesPatito

Y así como han nacido buenas agencias de viajes en medio de esta pandemia, también han aparecido aquellas “patito” que hasta el logo de sus ex empresas se han volado. ¡Nada más esto nos faltaba! No, buenooo…

Nuestro hashtag del mes: #RegresaremosMásFuertes