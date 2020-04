Biboriana Abril 2020

Comparte











#EnQuéMomentoLlegamosAEsto



¿En qué momento colapsó el mundo entero?

¿En qué momento hemos vivido nuestros días más obscuros?

Esto del coronavirus, parece una historia de terror… una pesadilla surrealista.

Pero, es real.

El coronavirus ha provocado uno de los peores tiempos en la historia del mundo, ¡del mundo!

No sólo para los mercados bursátiles en donde la Bolsa de Nueva York registra su peor jornada desde 1987, sino también propició que el dólar tocara su mayor nivel en el Forex y que nuestra amada, amada industria turística a nivel mundial enfrente una de sus peores crisis.

Los presidentes de varias naciones advierten que sus países podrían estar en camino hacia una recesión por el COVID-19.

Los títulos en la bolsa de valores de las aerolíneas se han desplomado, obligando con ello a reducir su capacidad operativa.

En Wall Street, United Airlines, Delta y American han tenido pérdidas cuantiosas ante las restricciones de vuelos impuestas por varios países del orbe. Lo mismo pasa con las mexicanas Aeroméxico e Interjet, y en general con todas las del mundo.

Aunque en algunos países también se ha anunciado que prometen ayudar al sector aéreo, lo cual minimizará su caída, ojalá sea cierto. Asimismo las aerolíneas han lanzado protocolos de seguridad e higiene y ni qué decir de los cruceros que han tenido pérdidas desastrosas pero que han sabido enfrentarlas como unos valientes y grandes servidores de turismo.

Nuestros queridos operadores han sufrido lo indescriptible con esta situación. Algunos tuvieron que enfrentar la reestructuración de su personal ante tantas pérdidas, pero salvándolos con la reducción del 50 % de su salario, unos de plano tuvieron que despedir gente y… otros tristemente cerraron.

#ElTurismoEstáDebilitadoPeroSeguimosDePie

Una de las frases de la campaña de apoyo que recientemente lanzó INVERTOUR… En efecto, esto no durará para siempre. Así que debemos seguir trabajando con entusiasmo para RECONSTRUIR el futuro no muy lejano.

Será un gran reto con ayuda de toda la cadena de valor turístico, porque del Gobierno no esperemos nada. Ya demostró su ineptitud y que no le importa el turismo.

Estoy segura que regresaremos fortalecidos apoyando a una de las mejores y más bellas industrias del mundo… Sí, esa que realiza sueños: ¡El TURISMO! Todos volveremos a viajar mañana.

Ánimo, señores!!!

#HastaPronto

Operadora Leisure LIFE México… Lamentablemente esta gran empresa fue una de las más afectadas por la crisis del COVID-19 y tuvo que cerrar sus puertas permanentemente.

Víctor Cervantes la dirigía y envió una emotiva carta a la industria explicando que dada la situación actual y el impacto que la misma está teniendo a nivel global, tomaron la decisión de cerrar sus puertas por y para siempre.

Recordemos que esta compañía era parte de CTS y con ello pierden a cerca de 80 empleados, aunque sigue un pequeño equipo tratando temas de gestión de pagos y reembolsos.

Cuando toda esta maraña de cosas pasen, seguramente Víctor y su equipo regresarán con un nuevo proyecto. Él es verdaderamente talentoso y un máster del turismo, conoce el negocio y volverá con más ahínco…

Mientras tanto, mucha suerte equipazo…

#LaUniónHaceLaFuerza

Ha sido verdaderamente reconfortante ver la unión de toda la industria ante esta crisis… Sobre todo la de los presidentes de las asociaciones turísticas más importantes de nuestra industria. Me refiero a Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); Roberto Trauwitz, director general de PE-TRA Operadora y presidente del Consejo del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viaje y Empresas Turísticas (GMA); Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur); Brenda Alonso, Country Manager de SG Mobile México y presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas de Turismo (AFEET); Benjamín Izquierdo, director general de Forza Eventos y presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (METRO); Verena Knopp, directora general de SAT Travel y presidenta del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (CONEXSTUR) y Tony Taverna, gerente general de Viajes Fama y presidente de Expo Mayoristas… Todos, gente profesional, bien preparada y de otro nivel, quienes se han pronunciado a favor de quedarse en casa y luego luchar fuertemente para restaurar esta noble industria en pro de sus asociados. ¡Bien por todos ellos!

#PorPoquitoLeDaElCoronavirus

Me refiero a nuestra querida Patty Torres, de Atout France, quien ha pasado días impresionantes al empezar a sentirse muy muy mal después de su gira artística de Expo Mayoristas… Como persona responsable se encerró en su casa, con algunos de los síntomas del temido virus… y pasó un viacrucis para que alguien la atendiera. Qué horror de sistema de salud tenemos, eh!!!

No podía acceder a una prueba predeterminada. Su visita al nosocomio no fue exitosa y nadie le daba una solución. Después de muchos días de sentirse fatal, léanlo bien, fatal… Al fin alguien se apiadó de ella en el Seguro Social y le realizó la prueba, argumentándole que sí, en efecto presentaba algunos síntomas del coronavirus, pero… la regresaron a su casa y tuvo que esperar siete días más para saber el resultado. Y obvio, mientras sentía que moría. ¡Ay no, que horrible caso! Después de una larga, créanme, larga espera, finalmente le dijeron que no lo tenía, que se trataba de una faringitis marca diablo… Ya se encuentra en casa con la medicina adecuada y, recuperándose favorablemente. Wow, Patty, ya tienes que contarle a tus nietos… ¡Eres una guerrera!

#CambiandoDeRumbo

Mientras todo esto sucede… Dayanira Cruz decidió cambiar de estafeta. Como lo sabemos estaba como gerente de Producto y Mercadotecnia en Juliá Tours… pues bien, se arriesgó a apostar por otra empresa y está nada y más y nada menos que en Brand USA, donde trabajará muy de la mano con Lourdes Berho en Alchemia. Exacto, ¡le atinaron! Queda en la posición que hace algunos meses dejó Omar Hernández… Y ahora es la flamante Project Manager Tourism, Trade de Brand USA.

¡Te deseamos toda la fortuna del mundo Daya!

#UnidosTodosPorNuestraPasión

¡El Turismo!