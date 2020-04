ACI World presenta medidas para proteger aeropuertos de la crisis

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World, por sus siglas en inglés) compartió una lista de elementos que, de seguirse, podría ayudar a la recuperación de la industria aeroportuaria, después de la crisis sanitaria actual.

Este informe proporcionó lineamientos exactos a las autoridades y directivos responsables de tomar las decisiones.

“El impacto del COVID-19 en el sector aéreo ha sido profundo. Se espera que el tráfico de pasajeros disminuya en casi un 40 % y que los ingresos se contraigan hasta por $77 mil millones de dólares en 2020”, menciona el documento publicado.

“El tráfico de pasajeros se ha colapsado, pero muchos aeródromos están abiertos para algunas operaciones programadas, vuelos humanitarios, de repatriación y de carga. Estas actividades continúan generando costos”, mencionó la directora general de ACI World, Angela Gittens. “Por ello, los millones de empleos deben preservarse”.

Los interesados pueden consultar el informe completo haciendo clic aquí.

ACI World has today issued a list of practices to assist airports in mitigating the risks created by temporary aircraft overflow parking on airport infrastructure due to #COVID19. Read the release: https://t.co/Th61H4pWuI pic.twitter.com/7oKht0rwrD

— ACI World (@ACIWorld) April 24, 2020