35 hoteles de AMResorts ¡galardonados!

“Nos complace ser reconocidos por los logros de nuestros hoteles, ya que el objetivo es brindar el más alto nivel de lujo y servicio a cada huésped”, dijo Gonzalo Del Peón, Group President AMResorts Americas & Global Commercial, al anunciar que 35 hoteles de la compañía fueron reconocidos por los premios que otorga TripAdvisor en este 2020.

27 hoteles recibieron la distinción Traveler’s Choice y el restante, el título de Travelers’ Choice Best of the Best, los cuales son elegidos a partir de la opinión de millones de internautas de TripAdvisor en el mundo.

Los hoteles nombrados como Best of the Best son:

Secrets Akumal Riviera Maya

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

Secrets The Vine Cancun

Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa

Zoëtry Agua Punta Cana

Secrets Cap Cana Resort & Spa

Now Onyx Punta Cana

Secrets Papagayo Costa Rica

Los reconocidos como Travelers’ Choice son:

Secrets Royal Beach Punta Cana

Dreams Dominicus La Romana

Dreams Palm Beach Punta Cana

Dreams Punta Cana Resort & Spa

Now Larimar Punta Cana

Secrets Capri Riviera Cancun

Secrets Silversands Riviera Cancun

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa

Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort

Dreams Tulum Resort & Spa

Dreams Sands Cancun Resort & Spa

Dreams Riviera Cancun Resort & Spa

Now Jade Riviera Cancun

Secrets Huatulco Resort & Spa

Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta

Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa

Dreams Huatulco Resort & Spa

Dreams Los Cabos Suites Golf & Spa Resort

Dreams Villamagna Nuevo Vallarta

Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa

Zoëtry Montego Bay Jamaica

Secrets St. James Montego Bay

Secrets Wild Orchid Montego Bay

Breathless Montego Bay Resort & Spa

Dreams Las Mareas Costa Rica

